В ЗКО россиянку не стали выдворять из страны ради ребенка

Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, под председательством судьи было рассмотрено административное дело в отношении гражданки России. Миграционная полиция уличила женщину в нарушении правил пребывания в Казахстане (ч. 4 ст. 517 КоАП РК).

Выяснилось, что россиянка приехала в Казахстан еще 15 августа 2025 года. Однако по истечении разрешенных 90 дней страну так и не покинула, оставшись здесь нелегально.

На суде женщина полностью признала свою вину и объяснила причину. Ранее она сама была гражданкой Казахстана. Сейчас здесь живут её муж и несовершеннолетний ребенок, сама она находится в декретном отпуске, а в России у неё не осталось никого из близких. Женщина планирует окончательно обосноваться в РК и просила суд не выдворять её из страны.

Изучив материалы дела, суд признал правонарушение малозначительным. Служители фемиды учли её семейное положение и сослались на Конвенцию о правах ребенка, которая запрещает разлучать детей с родителями без веских на то оснований.

Суд посчитал, что депортация в данном случае будет чрезмерно суровым наказанием.

В итоге производство по делу прекратили. Гражданку РФ освободили от административной ответственности, сделав ей лишь устное замечание. Постановление суда уже вступило в законную силу.