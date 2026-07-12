Казахи служат в полиции Нью-Йорка: глава МВД встретился с соотечественниками

Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов во время рабочей поездки в США встретился с этническими казахами, которые проходят службу в департаменте полиции Нью-Йорка, передает МойГород со ссылкой на Polisia.kz.

Одним из участников встречи стал Мирас Букешев. Он родился в 2000 году в Таразе, где окончил школу, а в 2018 году переехал в США. С 2023 года он служит в полиции Нью-Йорка.

Также на встрече присутствовал Данияр Нуртаза, который вместе с семьей переехал в Соединенные Штаты в 2002 году. В ряды полиции Нью-Йорка он вступил в 2014 году. Известность Данияр получил год спустя, когда помог принять роды у женщины возле одной из станций метро Нью-Йорка.

В ходе встречи Ержан Саденов обсудил с полицейскими их профессиональный путь, вопросы сохранения национальной идентичности и связи с исторической родиной. По словам министра, казахстанцы, добившиеся успехов за рубежом, достойно представляют свою страну и вносят вклад в обеспечение безопасности одного из крупнейших городов мира.

Глава МВД поблагодарил соотечественников за верность профессии и достойное представление казахского народа за рубежом, пожелав им дальнейших успехов, крепкого здоровья и благополучия.