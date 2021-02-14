По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске без осадков, днем -13 градусов, ночью до -19 градусов. В Атырау днем 2 градуса тепла, ночью -5 градусов. В Актобе ожидается снег, температура воздуха в течение суток составит -7 градусов. 8 градусов выше нуля днем и 5 градусов выше нуля ночью ожидается в Актау. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.