По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске днем до 14 градусов тепла, ночью +3. В Атырау днем 17 градусов выше нуля, ночью +9. В Актобе днем до 10 градусов тепла, ночью столбик термометра опустится до -3. В Актау ожидается дождь, +22 градуса днем и +12 ночью. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.