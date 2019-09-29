По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске без осадков, днем +14 градусов, ночью +4. В Атырау днем 18 градусов выше нуля, ночью +9. В Актобе днем до 11 градусов тепла, ночью столбик термометра опустится до -3 градусов. 22 градуса тепла днем и 12 градусов тепла ночью ожидается в Актау. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.