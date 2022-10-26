Постель с клопами: руководство «скорой» Уральска ответило на жалобу фельдшеров

По словам руководства, на сегодня в здании проблем с клопами нет, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото: zello__uralsk Сотрудники областной станции скорой медицинской помощи заявили, что в комнатах отдыха персонала появились постельные клопы. Они опасаются, что насекомые могут с вещами попасть в дома и стать переносчиками различных заболеваний. В администрации областной станции скорой помощи ответили, что четвёртого октября выявлен лишь единичный факт - клопы покусали трёх сотрудников. При этом руководство утверждает, что клопов завезли. – Проведена полная дезинсекция помещений. Среди сотрудников