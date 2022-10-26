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Социум

Постель с клопами: руководство «скорой» Уральска ответило на жалобу фельдшеров

По словам руководства, на сегодня в здании проблем с клопами нет, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото: zello__uralsk Сотрудники областной станции скорой медицинской помощи заявили, что в комнатах отдыха персонала появились постельные клопы. Они опасаются, что насекомые могут с вещами попасть в дома и стать переносчиками различных заболеваний. В администрации областной станции скорой помощи ответили, что четвёртого октября выявлен лишь единичный факт - клопы покусали трёх сотрудников. При этом руководство утверждает, что клопов завезли. – Проведена полная дезинсекция помещений. Среди сотрудников
Арайлым Усербаева
Постель с клопами: руководство «скорой» Уральска ответило на жалобу фельдшеров
По словам руководства, на сегодня в здании проблем с клопами нет, передаёт портал «Мой ГОРОД».
На постель с клопами пожаловались фельдшеры скорой в Уральске
На постель с клопами пожаловались фельдшеры скорой в Уральске
Фото: zello__uralsk Сотрудники областной станции скорой медицинской помощи заявили, что в комнатах отдыха персонала появились постельные клопы. Они опасаются, что насекомые могут с вещами попасть в дома и стать переносчиками различных заболеваний. В администрации областной станции скорой помощи ответили, что четвёртого октября выявлен лишь единичный факт - клопы покусали трёх сотрудников. При этом руководство утверждает, что клопов завезли.
– Проведена полная дезинсекция помещений. Среди сотрудников проведена санитарно-просветительная работа, - отметили на станции.
По словам руководства, на сегодняшний день инцидент исчерпан. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
скорая дезинсекция клопы

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