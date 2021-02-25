в течение месяца создать комиссию по земельной реформе и 25 марта приступить к работе;

до конца августа 2021 года заключить комплексное соглашение по ключевым вопросам земельной реформы.

Иллюстративное фото из архива "МГ" На заседании Национального совета общественного доверия Президент поручил узаконить запрет на продажу казахстанских земель иностранным гражданам. – Поручаю принять закон о запрете на продажу и аренду земель сельхозназначения иностранцам и иностранным юридическим лицам. Это также относится к юридическим лицам с иностранными акциями. Я решил, что это нужно сделать срочно законодательной инициативой Президента. Администрации президента следует разработать соответствующий законопроект по этому вопросу, - сказал Токаев. Он также поручил:– Общественность должна регулярно информироваться о каждом этапе работы комиссии и предлагаемых в ней мерах. Одна из основных задач - показать максимальную прозрачность работы комиссии и принятия решений. Надеюсь, что мы сможем правильно и эффективно решить все вопросы, которые поднимает общество в отношении земли, - сказал Токаев. Ранее Токаев неоднократно заявлял, что казахстанская земля никогда не будет продаваться иностранным гражданам. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.