Президент Касым-Жомарт Токаев поручил разработать закон, запрещающий продавать и сдавать в аренду земли иностранцам, передает zakon.kz. В ЗКО проверят использование сельхозземель по назначению Иллюстративное фото из архива "МГ" На заседании Национального совета общественного доверия Президент поручил узаконить запрет на продажу казахстанских земель иностранным гражданам. – Поручаю принять закон о запрете на продажу и аренду земель сельхозназначения иностранцам и иностранным юридическим лицам. Это также относится к юридическим лицам с иностранными акциями. Я решил, что это нужно сделать срочно законодательной инициативой Президента. Администрации президента следует разработать соответствующий законопроект по этому вопросу, - сказал Токаев. Он также поручил:
  • в течение месяца создать комиссию по земельной реформе и 25 марта приступить к работе;
  • до конца августа 2021 года заключить комплексное соглашение по ключевым вопросам земельной реформы.
– Общественность должна регулярно информироваться о каждом этапе работы комиссии и предлагаемых в ней мерах. Одна из основных задач - показать максимальную прозрачность работы комиссии и принятия решений. Надеюсь, что мы сможем правильно и эффективно решить все вопросы, которые поднимает общество в отношении земли, - сказал Токаев. Ранее Токаев неоднократно заявлял, что казахстанская земля никогда не будет продаваться иностранным гражданам. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  