Рабочего «КазСтройСервиса» увольняют с работы

С рабочим компании "КСС" с Чинаревского месторождения расторгают договор из-за того, что он в рабочее время покинул территорию предприятия, чтобы отвезти письмо бастующих в "Нур Отан". Фото из архива "МГ" Павел СУХОВ в АО "НГСК КазСтройСервис" работает бетонщиком. По его словам, сегодня, 18 мая, ему позвонили из отдела кадров и сказали, что расторгают с ним договор. Причиной этому послужило то, что Павел 13 мая покинул рабочую территорию. В тот день Павел приезжал в Уральск и от лица всего коллектива оставил заявление в прокуратуре и "Нур Отане". Напомним, 11 мая вахтовики компании, занятые на