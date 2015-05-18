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Происшествия Социум

Рабочего «КазСтройСервиса» увольняют с работы

С рабочим компании "КСС" с Чинаревского месторождения расторгают договор из-за того, что он в рабочее время покинул территорию предприятия, чтобы отвезти письмо бастующих в "Нур Отан". Фото из архива "МГ" Павел СУХОВ в АО "НГСК КазСтройСервис" работает бетонщиком. По его словам, сегодня, 18 мая, ему позвонили из отдела кадров и сказали, что расторгают с ним договор. Причиной этому послужило то, что Павел 13 мая покинул рабочую территорию. В тот день Павел приезжал в Уральск и от лица всего коллектива оставил заявление в прокуратуре и "Нур Отане". Напомним, 11 мая вахтовики компании, занятые на
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Рабочего «КазСтройСервиса» увольняют с работы
С рабочим компании "КСС" с Чинаревского месторождения расторгают договор из-за того, что он в рабочее время покинул территорию предприятия, чтобы отвезти письмо бастующих в "Нур Отан".
Фото из архива &quot;МГ&quot;
Фото из архива &quot;МГ&quot;
 Фото из архива "МГ" Павел СУХОВ в АО "НГСК КазСтройСервис" работает бетонщиком. По его словам, сегодня, 18 мая, ему позвонили из отдела кадров и сказали, что расторгают с ним договор. Причиной этому послужило то, что Павел 13 мая покинул рабочую территорию. В тот день Павел приезжал в Уральск и от лица всего коллектива оставил заявление в прокуратуре и "Нур Отане". Напомним, 11 мая вахтовики компании, занятые на строительстве второй очереди газоперерабатывающего завода на Чинаревском месторождении, остановили работы и устроили забастовку. Они требовали повышения зарплаты, изменения условий вахты, а также доплаты за вредные условия труда. 13 мая Павел СУХОВ оставил в прокуратуре и "Нур Отане" заявление с требованиями. Заместитель председателя посоветовал им выйти с обеда на работу, пообещав разобраться в остальных вопросах. В обед того же дня работники вышли на работу и приступили к своим обязанностям.
увольнение Казстройсервис

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