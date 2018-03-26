Разливы и подтопления ожидаются в ЗКО - РГП «Казгидромет»

В связи с сохранением повышенного температурного фона и выпадением осадков ожидается формирование паводка, талого стока, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В РГП "Казгидромет" предупредили о возможных разливах и подтоплениях в Западно-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областях. - С 25 по 30 марта на отдельных реках Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской областей в связи с сохранением повышенного температурного фона и выпадением осадков, 25 марта местами сильных в Актюбинской области, ожидается формирования повадка, талого стока, возможн