Родственники арестантов пожаловались на условия содержания в СИЗО Уральска

Родные следственно-арестованных, находящихся в следственном изоляторе (учреждение № 74) Уральска, заявили о неудовлетворительных условиях содержания своих близких. По их словам, люди вынуждены находиться в обветшалом здании, питаться некачественной едой и сталкиваться с грубостью и рукоприкладством со стороны сотрудников учреждения.

В редакцию "МГ" обратились жительницы Уральска, чьи близкие содержатся в следственном изоляторе № 74. Женщины пожаловались на условия содержания в СИЗО.

Главное недовольство родственников вызывает состояние самого здания изолятора. Постройка уже много лет требует капитального ремонта: в камерах сыро, вентиляция работает плохо, а зимой в помещениях холодно.

- Недавно в камере, где сидит мой сын, произошёл пожар. Вместо того чтобы вызвать нас, поставить в известность и принять меры, сотрудники избили их. Всего в этой камере содержатся четверо парней. Их всех избили, я видела синяки, мне прислали видео. Теперь мой сын всё время жалуется на головную боль. Другой парень проглотил гвоздь. Что будет с их здоровьем? - жалуется мама арестованного Рита Дармешева.

Отдельной темой для жалоб стало качество питания. По словам обратившихся, еда в столовой изолятора часто оказывается несъедобной. Из-за этого арестанты вынуждены питаться только тем, что удаётся передать через посылки и передачи. Рита Дармешева также заявила, что сотрудники СИЗО с недавних пор установили лимит на количество еды в посылках. По словам женщины, такие проблемы начались после смены руководства.

- Еда в изоляторе оставляет желать лучшего. Я своими глазами видела качество питания: 4-5 кастрюль с непонятной жижей. Никто даже есть не стал. Это даже скот есть не будет. Всё холодное, - возмущается ещё одна родственница арестованного Молдир Райымбекова.

- Мы каждый день приносим сюда еду. Не у всех арестованных есть родственники. Я, к примеру, приношу продукты не только своему сыну, но и его сокамерникам. Кроме еды мы приносим предметы личной гигиены, вплоть до туалетной бумаги, а также лампочки, батарейки, удлинители и другие бытовые предметы. Я буду бить тревогу, сейчас буду вызывать полицию, обращаться во все инстанции и даже писать Токаеву, - добавила Рита Дармешева.

Кроме того, люди заявили о некорректном и грубом поведении сотрудников учреждения. По их словам, персонал следственного изолятора регулярно проявляет неуважение как к самим арестованным, так и к родственникам, которые приходят принести передачи или получить свидание.

- Нас заставляют оставлять личные вещи в ящиках для хранения на КПП. Однако никто не несёт ответственности за их сохранность. Почему вода в учреждении ужасного качества? Элементарно хлеб тут есть невозможно: он сырой внутри и жёсткий снаружи. Еда холодная. Сотрудники, которые принимают передачи, ведут себя грубо, хамят, к посылкам относятся небрежно, - говорит другая родственница арестованного Армангуль Каримова.

К возмущенным родителям вышло руководство учреждения, однако представляться на камеру представитель администрации не стал. По его словам, по факту избиения арестантов служба собственной безопасности проводит расследование, а материалы направлены в прокуратуру.

- Ваш сын неоднократно нарушал режим учреждения, об этом тоже есть материалы. Я на прошлой неделе принимал вас лично. Со здоровьем у вашего сына всё в порядке. Что касается личных вещей, то у ящиков установлена камера. Вы заходите в режимное учреждение, поэтому должны оставлять телефоны и сумки. Что касается качества воды, то мы подключены к городской системе водоснабжения: какую воду подают, такая и идёт. Хлеб печёт ИП, и он соответствует всем нормам и стандартам. По поводу поведения сотрудников мы проведём проверку, - сказал представитель администрации.

Ещё одним поводом для возмущения стали сотовые телефоны. По словам женщин, сотрудники учреждения сами продают арестантам мобильники, а после сами же конфисковывают их и перепродают снова. На это руководство ответило, что в данный момент двое сотрудников учреждения подозреваются в продаже телефонов и по этому факту проводится проверка.

Председатель ЗКОФ ОО "Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности" Павел Кочетков сообщил, что родственники и сами арестованные могут обратиться с письменной жалобой в их ведомство.

Отметим, что здание следственного изолятора Уральска было построено по приказу Екатерины Второй и в настоящее время находится в аварийном состоянии. Кстати, тюрьму достроили уже после смерти императрицы, после разгрома восстания Пугачева. По данным комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК, на сегодняшний день в следственном изоляторе содержатся 150 человек. Часть зданий признана аварийной и не используется для содержания следственно-арестованных лиц.

Строительство нового здания следственного изолятора в микрорайоне Акжайык началось еще в 2013 году, а его стоимость составила пять миллиардов тенге. Однако объект так и не достроили, а подрядчика и бывшего начальника ДУИС осудили.