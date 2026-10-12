В Уральске хотят завершить строительство СИЗО

Строительство следственного изолятора в микрорайоне Акжайык началось еще в 2013 году, а его стоимость составила пять миллиардов тенге. Однако объект так и не достроили, а подрядчика и бывшего начальника ДУИС осудили. Ранее сообщалось, что СИЗО планируют передать на баланс республики. Для изоляции осужденных, как выяснилось, здание не пригодно, так как построено из силикатного кирпича. Несколько раз поднимался вопрос о предаче сооружений то под больницу, то под другие нужды.

В управлении строительства ЗКО сообщили, что недостроенный объект пока находится на этапе разработки проектно-сметной документации для завершения строительства. Как и планировалось изначально, изолятор рассчитан на 1500 мест. Окончательная стоимость завершения строительства станет известна после получения положительного заключения экспертизы, а сам ремонт начнётся после утверждения документов и выделения финансирования.

Аким ЗКО Нариман Турегалиев после своего назначения посещал недостроенный объект. Он отметил, что для завершения строительства необходимо порядка шести миллиардов тенге.