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Социум Экономика

В Уральске хотят завершить строительство СИЗО

Назначение здания решили не менять - следственный изолятор по-прежнему рассчитан на 1500 мест.
Жулдызхан Хасангалиева
В Уральске хотят завершить строительство СИЗО
Фото из архива "МГ"

Строительство следственного изолятора в микрорайоне Акжайык началось еще в 2013 году, а его стоимость составила пять миллиардов тенге. Однако объект так и не достроили, а подрядчика и бывшего начальника ДУИС осудилиРанее сообщалось, что СИЗО планируют передать на баланс республики. Для изоляции осужденных, как выяснилось, здание не пригодно, так как построено из силикатного кирпича. Несколько раз поднимался вопрос о предаче сооружений то под больницу, то под другие нужды.

В управлении строительства ЗКО сообщили, что недостроенный объект пока находится на этапе разработки проектно-сметной документации для завершения строительства. Как и планировалось изначально, изолятор рассчитан на 1500 мест. Окончательная стоимость завершения строительства станет известна после получения положительного заключения экспертизы, а сам ремонт начнётся после утверждения документов и выделения финансирования.

Аким ЗКО Нариман Турегалиев после своего назначения посещал недостроенный объект. Он отметил, что для завершения строительства необходимо порядка шести миллиардов тенге. 

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