Глава региона намерен изыскать деньги, чтобы решить судьбу недостроенного здания, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Аким ЗКО Нариман Турегалиев на брифинге в СЦК рассказал, что недостроенное СИЗО в Уральске уже разворовали.
— Этот вопрос я хорошо знаю. СИЗО когда-то начали строить и потратили 11 миллиардов тенге. На сегодня вопрос стоит открытый. Было заведено уголовное дело. Некоторые ответственные лица, физлица были осуждены. На сегодня объект находится на балансе акимата. Мы планировали передать под медицинское учреждение, — отметил глава региона.
После своего назначения на должность акима Нариман Турегалиев посещал недостроенный объект. Он отметил, для завершения строительства объекта необходимо порядка шести миллиардов тенге.
— Внутри СИЗО инфраструктуру надо довести до ума, отделочные работы произведены не были. Кроме того, сейчас многие построенные объекты уже немного, честно скажу, внутри разворовали. Постеленный линолеум и установленные двери находятся в непригодном состоянии. Сейчас рассматриваем вопрос о выделении денег из местного бюджета и до конца 2024-2025 годов планируем достроить. Жалко оставлять всё в таком виде, — пояснил глава региона.
По его словам, в части здания СИЗО планируют разместить административный корпус для полицейских.
— Конечно, потребуются огромные средства, чтобы привести объект в соответствие, — дополнил он.
Глава региона отметил, что инвесторов привлекать не будут, потому что здание недостроенное, его возвели на государственные деньги.
— Поэтому здесь никакой инвестор не придёт. И для инвесторов это неинтересно, потому что изначально запланировано не как бизнес объект, а как СИЗО. Инвесторов на это мы не найдем, — заключил аким ЗКО.
В 2013 году в Уральске в посёлке Зачаганск началось строительство следственного изолятора на 1 500 мест, общая стоимость здания составляла пять миллиардов тенге. Однако позже при его строительстве антикоррупционная служба выявила хищения на 1,5 миллиарда тенге. Тогда задержали заместителя председателя КУИС Бекбулата Туремуратова и директор ТОО «Бура Строй» Сергея Барабошко.
Приговором суда
Туремуратова признали виновным по статье «Халатность» и назначили наказание в виде двух лет ограничения свободы. В связи с амнистией он был освобождён от основного наказания. Сергея Барабошко
суд признал виновным по статье «Мошенничество» и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 8 месяцев. Также суд постановил взыскать с Туремуратова 479 миллионов тенге, а с Барабошко - 1,1 миллиарда тенге.
После окончания судебного процесса по хищению бюджетных средств здание СИЗО достраивать не стали, оно простаивало более трех лет. В 2021 году сообщалось, что в нём планируют разместить кардиобольницу, а позже - медицинский хаб. Однако позже инвестор отказался от своей идеи. Экс-аким ЗКО Гали Искалиев говорил, что здание капитально возведено
на 90%. Инвестору готовы были предоставить землю и здание в долгосрочную рассрочку.
