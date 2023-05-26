– Он говорил, что перевоспитает меня, якобы я невоспитанная. Хотя я росла в полной благополучной семье, мои родители уважаемые люди, у меня высшее образование, до замужества я купила себе дом в городе. Но позже я действительно изменилась, раньше была открытой, жизнерадостной, а сейчас превратилась в запуганную жертву. Я терпела ради ребенка, чтобы родителям не было «уят» за меня. Он работает директором школы, часто ездит по командировкам в район. С этих поездок всегда приезжает пьяным. Да и находясь в посёлке, он часто выпивает, приводит домой друзей, может до утра с ними сидеть. Избивал меня, когда я была в положении. Ему не нравилось, когда я смеялась. При этом мне приходилось с синяками и кровоподтёками идти на работу в школу (она работает учителем в той же школе, где директором является её муж — прим. автора). Все всё видели, но предпочитали молчать, — рассказывает Алина.На шестом месяце второй беременности супруг в очередной раз избил жену за то, что она отсутствовала дома пять часов. В это время Алина проходила мастер-класс по приготовлению тортов, о чём заранее предупредила мужа.
– Мы приехали на выходные в город. Обучение длилось около пяти часов. Я пришла домой радостная, с тортами, которые сама испекла. У входа меня встретил муж, который был недоволен моим отсутствием. Начал кричать на меня, спрашивать, где я была столько времени, почему не наливала чай его родственникам. Меня слушать он не хотел, стал избивать, разбил мне голову о дверной косяк, всё лицо было изуродовано. Я быстро оделась и ушла из дома, до ночи сидела во дворе и плакала, поехала к родителям. Они испугались, увидев меня, повезли в больницу, меня госпитализировали. Я сказала, что попала в аварию. Но и в этот раз я решила ради детей простить его, родители смирились с этим, — говорит Алина.Последний инцидент произошёл 21 мая. В этот день пьяный супруг в очередной раз избил жену, но на этот раз на глазах у всех. Мужчину не остановило даже то, что свидетелями семейного конфликта стали ученики его же школы. На уговоры жены успокоиться и поговорить в доме тоже не реагировал. После этого сел в машину и уехал.
– Он бил меня по лицу, пинал, душил, со словами, что убьёт. Всё это происходило на глазах у всего посёлка, никто и пальцем не пошевелил. Это видели мои ученики. Мне было настолько обидно, больно. Я не видела иного выхода как покончить с собой. Мне казалось, что я никому не нужна. Наглоталась таблеток, к вечеру начала плохо себя чувствовать и поняла, что совершила огромную ошибку. Побежала к медсестре, она повезла меня в районную больницу, откуда решили везти меня в город. Но по дороге нас перехватил супруг, силой посадил в машину, повёз обратно в посёлок, а по дороге ещё побил. Спасибо медсестре, которая сообщила участковому, он помешал ему, — говорит Алина.Сейчас она на шестом месяце беременности и врачи, опасаясь за жизнь ребёнка, госпитализировали её в реанимацию, где Алина пролежала три дня. Жизни женщины и малыша в данный момент ничего не угрожает. Единственное, чего она хочет сейчас — это вернуть двух дочерей, которые остались в посёлке.
– Я написала заявление в полицию, хочу, чтоб его наказали. Однозначно буду разводиться, так будет лучше для детей. Не хочу, чтоб они росли в такой обстановке, чтоб они видели, как отец избивает мать. Даже после всего случившегося он не пришёл и не извинился. Для него важнее его работа, карьера. Сейчас переживаю, что он не захочет отдавать мне дочерей, — заключила Алина.Корреспонденты «МГ» связались с её супругом. Мужчина признал, что семейный конфликт действительно был, однако беременную жену он не избивал.
– Я действительно разозлился на неё в тот день, но не бил. Она, испугавшись, наглоталась таблеток. С ней я ещё не разговаривал. Знаю, что она злится на меня. Но я намерен поговорить с ней и сохранить семью. Возможно у неё стресс. Алкоголем я не злоупотребляю, всё-таки нахожусь на должности. Иногда бывает, конечно, но не во вред работе и семье. Сейчас я с двумя дочерьми собираюсь ехать в город, хочу поговорить с женой, — прокомментировал ситуацию он.В управлении образования ЗКО сообщили, что по данному случаю будет проведено служебное расследование, по итогам которого будет дана дополнительная информация. Мы так же направили запрос в департамент полиции ЗКО, однако ответа пока не дождались.
Фото и видео Медета Медресова