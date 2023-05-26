– Он говорил, что перевоспитает меня, якобы я невоспитанная. Хотя я росла в полной благополучной семье, мои родители уважаемые люди, у меня высшее образование, до замужества я купила себе дом в городе. Но позже я действительно изменилась, раньше была открытой, жизнерадостной, а сейчас превратилась в запуганную жертву. Я терпела ради ребенка, чтобы родителям не было «уят» за меня. Он работает директором школы, часто ездит по командировкам в район. С этих поездок всегда приезжает пьяным. Да и находясь в посёлке, он часто выпивает, приводит домой друзей, может до утра с ними сидеть. Избивал меня, когда я была в положении. Ему не нравилось, когда я смеялась. При этом мне приходилось с синяками и кровоподтёками идти на работу в школу (она работает учителем в той же школе, где директором является её муж — прим. автора). Все всё видели, но предпочитали молчать, — рассказывает Алина.

– Мы приехали на выходные в город. Обучение длилось около пяти часов. Я пришла домой радостная, с тортами, которые сама испекла. У входа меня встретил муж, который был недоволен моим отсутствием. Начал кричать на меня, спрашивать, где я была столько времени, почему не наливала чай его родственникам. Меня слушать он не хотел, стал избивать, разбил мне голову о дверной косяк, всё лицо было изуродовано. Я быстро оделась и ушла из дома, до ночи сидела во дворе и плакала, поехала к родителям. Они испугались, увидев меня, повезли в больницу, меня госпитализировали. Я сказала, что попала в аварию. Но и в этот раз я решила ради детей простить его, родители смирились с этим, — говорит Алина.

– Он бил меня по лицу, пинал, душил, со словами, что убьёт. Всё это происходило на глазах у всего посёлка, никто и пальцем не пошевелил. Это видели мои ученики. Мне было настолько обидно, больно. Я не видела иного выхода как покончить с собой. Мне казалось, что я никому не нужна. Наглоталась таблеток, к вечеру начала плохо себя чувствовать и поняла, что совершила огромную ошибку. Побежала к медсестре, она повезла меня в районную больницу, откуда решили везти меня в город. Но по дороге нас перехватил супруг, силой посадил в машину, повёз обратно в посёлок, а по дороге ещё побил. Спасибо медсестре, которая сообщила участковому, он помешал ему, — говорит Алина.

– Я написала заявление в полицию, хочу, чтоб его наказали. Однозначно буду разводиться, так будет лучше для детей. Не хочу, чтоб они росли в такой обстановке, чтоб они видели, как отец избивает мать. Даже после всего случившегося он не пришёл и не извинился. Для него важнее его работа, карьера. Сейчас переживаю, что он не захочет отдавать мне дочерей, — заключила Алина.

– Я действительно разозлился на неё в тот день, но не бил. Она, испугавшись, наглоталась таблеток. С ней я ещё не разговаривал. Знаю, что она злится на меня. Но я намерен поговорить с ней и сохранить семью. Возможно у неё стресс. Алкоголем я не злоупотребляю, всё-таки нахожусь на должности. Иногда бывает, конечно, но не во вред работе и семье. Сейчас я с двумя дочерьми собираюсь ехать в город, хочу поговорить с женой, — прокомментировал ситуацию он.

Жительница одного из посёлков Шынгырлауского района Алина (имя изменено про просьбе женщины — прим. автора) в 2018 году вышла замуж за любимого человека, у пары родилась дочь. Только сейчас женщина признаёт, что и до свадьбы замечала в поведении мужчины неладное. Он на ровном месте мог закатить скандал и сцены ревности, которые позже стали переходить в рукоприкладства.На шестом месяце второй беременности супруг в очередной раз избил жену за то, что она отсутствовала дома пять часов. В это время Алина проходила мастер-класс по приготовлению тортов, о чём заранее предупредила мужа.Последний инцидент произошёл 21 мая. В этот день пьяный супруг в очередной раз избил жену, но на этот раз на глазах у всех. Мужчину не остановило даже то, что свидетелями семейного конфликта стали ученики его же школы. На уговоры жены успокоиться и поговорить в доме тоже не реагировал. После этого сел в машину и уехал.Сейчас она на шестом месяце беременности и врачи, опасаясь за жизнь ребёнка, госпитализировали её в реанимацию, где Алина пролежала три дня. Жизни женщины и малыша в данный момент ничего не угрожает. Единственное, чего она хочет сейчас — это вернуть двух дочерей, которые остались в посёлке.Корреспонденты «МГ» связались с её супругом. Мужчина признал, что семейный конфликт действительно был, однако беременную жену он не избивал.В управлении образования ЗКО сообщили, что по данному случаю будет проведено служебное расследование, по итогам которого будет дана дополнительная информация. Мы так же направили запрос в департамент полиции ЗКО, однако ответа пока не дождались.

