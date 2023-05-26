— Сказал, что необходимо их содействие в решении данного вопроса. В итоге пожилые люди лишились всех своих накоплений. Общий ущерб составил более пяти миллионов тенге, — рассказали в Polisia.kz.

Иллюстративное фото из архива «МГ» Трёх своих жертв 83, 87 и 90 лет мошенник обманул 15 и 16 мая. Он позвонил пенсионерам, сообщив, что их близкий родственник попал в ДТП.Подозреваемого вскоре задержали, им оказался 18-летний житель Актау. Расследование продолжается.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.