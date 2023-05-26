Пожар начался вчера, 25 мая, передаёт портал «Мой ГОРОД». В Уральске горит городская свалка Пожар начался на полигоне ТБО в Зачаганске ближе к вечеру 25 мая. Как сообщили в противопожарной службе, сейчас на территории свалки тлеет и местами горит мусор на общей площади один гектар (площадь всего полигона — 33 гектара).
— Полигон находится на балансе ТОО ICM Recycling. По состоянию на 26 мая, пожар тушат 16 сотрудников, 28 представителей местных исполнительных органов, 16 рабочих ТОО «ЖайыкТазаКала» и пять спасателей, — пояснили в ведомстве.
Сейчас производится подвоз и засыпка глиной. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.