По данным «Казгидромета», 27 мая на западе и юге ЗКО ожидается гроза. Порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Штормовое предупреждение сохраняется в ЗКО Фото из архива «МГ» По республике ожидается усиление ветра.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +31..+33 градусов, ночью похолодает до +20..+22 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +30..+32 градусов, ночью +21..+23 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +30..+32 градусов. Ночью похолодает до +12..+14 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +30..+32 градусов, ночью опустятся до +21..+23 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +24..+26 градусов, ночью похолодает до +12..+14 градусов. Ветер до 8 метров в секунду
