Всего в аварии пострадали два человека, передаёт портал «Мой ГОРОД». Lada врезалась в дом после столкновения с Renault в Уральске Фото предоставлено ДП ЗКО Столкновение Renault Logan и Lada Priora произошло на пересечении улиц Абдирова и Январцева. В департаменте полиции сообщили, что водитель Renault не пропустил Lada. Иномарка от удара врезалась в световую опору, а Priora — в жилой дом. В результате ДТП пострадали двое: водитель Lada и восьмилетний пассажир Renault. По данным управления здравоохранения ЗКО, неотложка доставила в городскую многопрофильную больницу 40-летнего мужчину. Ему диагностировали ушибленную рану подбородка, верхней губы ушиб грудной клетки. Мужчину отправили на амбулаторное лечение. Восьмилетнего ребёнок доставили в областную многопрофильную детскую больницу. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, ушибленную рану лба и сотрясение головного мозга. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.