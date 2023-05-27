По факту избиения полиция назначила экспертизу, передаёт портал «Мой ГОРОД». В Атырау 11-летняя девочка убежала из дома, не выдержав побои отца Иллюстративное фото из архива «МГ» Накануне редакция «МГ» рассказала историю сельской школьной учительницы из Шынгырлауского района. Девушка, беременная третьи ребёнком, заявила, что муж её систематически избивал. По её словам, супруг работает директором в той же школе, где и она. Последний инцидент произошёл 21 мая. В этот раз он избил жену на глазах у односельчан и даже школьников. В управлении образования обещают провести служебное расследование. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что данный факт зарегистрирован в отделе полиции Шынгырлауского района, назначена судебно-медицинская экспертиза.
— Вынесено защитное предписание в отношении супруга согласно поданного заявления. Проводится разбирательство по материалу для установления объективных обстоятельств дела, — информировали в ведомстве.
Напомним, с первого июля в Казахстане начнут действовать законодательные поправки, усиливающие ответственность за семейно-бытовое насилие. Заявление от пострадавшей больше не потребуется, повторное примирение исключается.