— Я заезжал после своего назначения в ТОО «Батыс су арнасы». Они обеспечивают город питьевой водой. Там есть лаборатория. Проводится обеззараживание воды, тем более река — это открытый источник. Ежедневно отбираются пробы воды и направляются в департамент санитарно-эпидемиологического контроля. После заключения санврачей, воду подают для потребления. На сегодня у нас проблемы нет. Бывают лишь тогда, когда производят ремонтные работы на водопроводе. В этот период идёт мутная вода, мы с этим соглашаемся, — сказал глава ЗКО на брифинге в СЦК.

Иллюстративное фото из архива «МГ» Уральцы уже не первый год жалуются на грязную воду из-под крана. И если раньше можно было её пить, то сейчас даже не помоешься. Некоторые приучили себя покупать очищенную воду с аппаратов. Аким ЗКО отметил, что вблизи многоэтажек открыли точки по продаже питьевой воды. Тем не менее, город обеспечен водой из двух источников: реки Урал и подземных источников.Он добавил, что сейчас в городе меняют магистральные водопроводы, износ которых составил 60%. Ведь это отражается на качестве воды.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.