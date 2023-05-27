— В Шалкаре, Уиле и Иргизе обработку провели уже на площади около трёх тысяч гектаров. На днях работу начнут в Темирском, Хромтауском и Айтекебийском районах. Развитие личинок ускоряется с жарой, обработать вредителей необходимо до того, как они не встали на крыло, — говорит Жарылкасынулы.

Фото: акимат Иргизского района Саранчу выявили в шести районах области – Иргизском, Шалкарском, Уилском, Темирском, Айтекебийском и Хромтауском. Как рассказал руководитель Актюбинской областной территориальной инспекции в Агропромышленном комплексе Дастан Жарылкасынулы, в регион уже доставили необходимые препараты и технику, приступили к обработке территории. Все затраты на борьбу с вредителем берёт на себя бюджет, фермерам на это тратиться не нужно.В этом году в области планируют обработать от вредителей 669 тысяч гектаров, из них 647 тысяч гектаров против итальянского пруса и около 22 тысяч гектаров против азиатской саранчи.