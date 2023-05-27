— В 21:52 на свет появилась малышка. Согласно инструкции проводники проинформировали машиниста поезда и вызвали бригаду скорой медицинской помощи на ближайшую станцию. После прибытия на станцию Казалинск новорождённого вместе с мамой приняли работники неотложки, — сообщили в пресс-службе «Қазақстан темір жолы».

Иллюстративное фото из архива «МГ» Беременная женщина направлялась из Атырау в Шымкент. 25 мая в пути у неё начались схватки. Принять роды помогли проводники Жанар Тасмагамбетова, Айганым Султанмуратова и Галия Кайырденова.