Роды приняли проводники. Как работает транспортная полиция на железнодорожном вокзале Иллюстративное фото из архива «МГ» Беременная женщина направлялась из Атырау в Шымкент. 25 мая в пути у неё начались схватки. Принять роды помогли проводники Жанар Тасмагамбетова, Айганым Султанмуратова и Галия Кайырденова.
— В 21:52 на свет появилась малышка. Согласно инструкции проводники проинформировали машиниста поезда и вызвали бригаду скорой медицинской помощи на ближайшую станцию. После прибытия на станцию Казалинск новорождённого вместе с мамой приняли работники неотложки,  — сообщили в пресс-службе  «Қазақстан темір жолы».
