– Безусловно, сегодня представлена лишь малая часть фольклорного богатства нашего региона. Но каждый участник – это яркий бриллиант в сокровищнице детских фольклорных коллективов Приуралья, и каждый с большим достоинством и мастерством представляет культуру своего народа. Все коллективы интернациональные, что также подтверждает известный постулат о том, что культура не имеет границ, и одинакова интересна людям разных национальностей и возрастов. Хочется поблагодарить всех участников, их руководителей и родителей за поддержку нашего фестиваля, за то, что наше Приуралье процветает благодаря их неравнодушию и таланту! И также с гордостью можно сказать, что благородное дело Сергея Погодина продолжает жить и служить на благо нашей стране, – отметил председатель ЗКО ОО «Центр русской культуры» Сергей Быков.

С этого года фестиваль «Гүлдене бер, сүйікті Ақжайығым!» — «Цвети, родное Приуралье!» носит имя своего основателя, почётного жителя города, профессора, кандидата искусствоведения Сергея Михайловича Погодина. Яркая программа фестиваля собрала на сцене ДК молодёжи казахские, русские, украинские, татарские, чеченские, казачьи и другие фольклорные детские коллективы из Уральска и Западно-Казахстанской области. Многовековые традиции дружбы, исторические и культурные вехи этносов, проживающих в Приуралье, воплощаются в творчестве все новых и новых поколений, наряду с участниками, без которых программу представить уже невозможно.Танцевальный ансамбль «Малиновые зори» – художественный руководитель Инесса Тоболева, также отмечает свой 10-летний юбилей. В репертуар коллектива уже давно входят не только казачьи и русские народные танцы, «Малиновые зори» – это как Ассамблея народа Казахстана в миниатюре. За свое первое десятилетие ансамбль неоднократно становился участником областных и городских мероприятий, неизменно вызывая восторг у публики. К тому же, у них был совместный номер с великолепным дуэтом сестер Разенковых белорусского национально-культурного центра «Грамада». Впервые в программе фестиваля приняли участие и два замечательных коллектива: ансамбль домбристов школы-гимназии №34 имени А.Тайманова (худрук Агдаутова) и фольклорный ансамбль ложкарей «Полынушка» из села Перемётное. Художественный руководитель Татьяна Ефремова сама играет на баяне, поёт вместе со своими ложкарятами, которые с большим удовольствием исполняют народные песни, используя в своих номерах малые фольклорные жанры: частушки, прибаутки, заклички.