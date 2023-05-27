– Безусловно, сегодня представлена лишь малая часть фольклорного богатства нашего региона. Но каждый участник – это яркий бриллиант в сокровищнице детских фольклорных коллективов Приуралья, и каждый с большим достоинством и мастерством представляет культуру своего народа. Все коллективы интернациональные, что также подтверждает известный постулат о том, что культура не имеет границ, и одинакова интересна людям разных национальностей и возрастов. Хочется поблагодарить всех участников, их руководителей и родителей за поддержку нашего фестиваля, за то, что наше Приуралье процветает благодаря их неравнодушию и таланту! И также с гордостью можно сказать, что благородное дело Сергея Погодина продолжает жить и служить на благо нашей стране, – отметил председатель ЗКО ОО «Центр русской культуры» Сергей Быков.Танцевальный ансамбль «Малиновые зори» – художественный руководитель Инесса Тоболева, также отмечает свой 10-летний юбилей. В репертуар коллектива уже давно входят не только казачьи и русские народные танцы, «Малиновые зори» – это как Ассамблея народа Казахстана в миниатюре. За свое первое десятилетие ансамбль неоднократно становился участником областных и городских мероприятий, неизменно вызывая восторг у публики. К тому же, у них был совместный номер с великолепным дуэтом сестер Разенковых белорусского национально-культурного центра «Грамада». Впервые в программе фестиваля приняли участие и два замечательных коллектива: ансамбль домбристов школы-гимназии №34 имени А.Тайманова (худрук Агдаутова) и фольклорный ансамбль ложкарей «Полынушка» из села Перемётное. Художественный руководитель Татьяна Ефремова сама играет на баяне, поёт вместе со своими ложкарятами, которые с большим удовольствием исполняют народные песни, используя в своих номерах малые фольклорные жанры: частушки, прибаутки, заклички. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Людмила КРАВЧЕНКО, фото автора
Вам может быть интересно
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.
Корь у детей и взрослых: первые признаки и что делать при заболевании
Симптомы болезни, меры защиты и советы родителям.
Кому отдых, а кому — работа над ошибками: подробный гороскоп на выходные 7–8 февраля
Предстоящие выходные обещают быть контрастными.
Госнужды или коммерческий интерес: в Атырау разгорается земельный скандал
Местные предприниматели заявили о давлении акимата.
В Казахстане введут новую систему контроля за медкнижками
Система автоматически отслеживает сроки действия медкнижек и уведомляет работодателей об истечении допуска к работе.
Морозы и метель: синоптики рассказали о погоде в Уральске на 7 февраля
В связи с гололёдом и сильным ветром в ряде западных областей, водителям рекомендуется быть предельно осторожными на трассах и по возможност...