Иллюстративное фото из архива «МГ» Несчастный случай произошёл 27 мая в селе Курылыс Иргизского района, сообщили в пресс-службе ДЧС Актюбинской области. Информация о том, что в реке Иргиз утонули двое детей, поступило спасателям в 16:45. Дети вышли из дома на поиски телёнка и не вернулись. В 18:30 тело одного из них вытащили из воды, второго до сих пор ищут. Мальчикам по 12 лет. Поисками второго ребёнка занимаются спасатели, сотрудники райотдела по ЧС, водолазы и местные жители.