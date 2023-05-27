По данным «Казгидромета», 28 мая на северо-западе ЗКО ожидается гроза. Порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Сильный дождь и ветер ожидаются в ЗКО По республике ожидается усиление ветра.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +30..+32 градусов, ночью похолодает до +18..+20 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +32..+34 градусов, ночью +19..+21 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +30..+32 градусов. Ночью похолодает до +14..+16 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +25..+27 градусов, ночью опустятся до +15..+17 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +23..+25 градусов, ночью похолодает до +11..+13 градусов. Ветер до 15 метров в секунду
