Дети утонули в реке Иргиз, передаёт портал «Мой ГОРОД». Тело утонувшего мужчины обнаружили спасатели Атырау Иллюстративное фото из архива «МГ» Как сообщили в пресс-службе ДЧС области, тело 12-летнего мальчика подняли с глубины пять метров в 1:25 28 мая. Первого утонувшего нашли 27 мая в 18:30. Напомним, шестиклассники из села Курылыс вышли искать телёнка днем 27 мая и пропали. Спасателям об этом сообщили в 16:45. Фарида ЗАРИП