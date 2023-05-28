Машину водворили в спецстоянку. Россиянин угнал кроссовер в Уральске Иллюстративное фото из архива «МГ» Нарушителя выявили 27 мая. В Polisia.kz сообщили, что Mersedec с неоплаченными штрафами определила поисковая система Interceptor. Патрульные остановили автомобиль.
— В ходе проверки установлено, что данное авто имеет 86 неоплаченных штрафов, а также имеет подложный государственный регистрационный номерной знак, — рассказали правоохранители.
На водителя составили протокол за использование подложных номеров. Ему грозит до пяти суток административного ареста и лишение прав на год. Авто водворили на спецстоянку. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.