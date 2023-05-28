— Выяснили, что нужно для наших поликлиник и больниц. Исходя из этого, составили перечень необходимого медицинского оборудования. К этому вопросу привлекали экспертов. Теперь процедура конкурса госзакупки будет происходить следующим образом: мы этот перечень со спецификой предоставим компании КПО б.в., далее они самостоятельно проведут конкурс по закупу оборудования, — пояснил аким ЗКО.

Иллюстративное фото из архива «МГ» Нариман Турегалиев рассказал на брифинге в СЦК, что совместно с руководителем управления здравоохранения ЗКО они выяснили, какое оборудование необходимо для региона.Стоит отметить, что на закуп медицинского оборудования выделили 25 млрд тенге.