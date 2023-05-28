— Мама девочек знала, но молчала. Кстати, отец семейства женат на двух женщинах и обе с детьми живут в одном доме. Девочки все эти годы терпели, пока не выросли. Скопили денег и убежали. Доказательства есть, девочки все эти годы собирали аудиозаписи, — написала Дуйсенова.

— Проводятся все необходимые следственные мероприятия, направленные на всесторонность, полноту и объективность исследования обстоятельств, необходимых и достаточных для правильного разрешения дела. Отметим, что ранее в полицию по указанному факту никто не обращался, — информировали в ведомстве.

Иллюстративное фото из архива «МГ» Как сообщила журналист Сандугаш Дуйсенова в своём, это произошло в Есике Алматинской области. По её словам, мужчина несколько лет насиловал двух дочерей.Журналист отметила, что переживает за девушек, так как их отец «влиятельный человек в районе». В пресс-службе департамента полиции Алматинской области сообщили, что 57-летний подозреваемый задержан.Ход расследования взят на особый контроль начальником департамента.