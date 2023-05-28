Сколько мусора оставляют отдыхающие в аллее семьи, показали власти Атырау
Несмотря на стоящие рядом урны, мусор лежит на газоне.
Фото: акимат Атырау
В пресс-службе акимата Атырау рассказали, что число место отдыха в городе увеличивается. Популярностью сейчас пользуется аллея семьи. Правда убирать за собой отдыхающие не спешат.
— Проблемы мусора в местах отдыха и пренебрежительное отношение горожан к природным зонам, а также труду уборщиков не теряют своей актуальности год от года, — отметили в ведомстве.
Акимат приложил и фотографии, на которых видны горы мусора. При этом вдоль пешеходной дорожки стоят новые большие мусорные контейнеры. Но жители предпочитают оставлять отходы на газоне.
— Какая бы плохая погода ни была, работа дворников не прекращается. Вопрос чистоты является общей задачей не только для работников, но и для всех нас. Город — наш общий дом. Поэтому, любителям отдыха на свежем воздухе убедительно просим убирать за собой мусор в специальные урны, — обратились власти к горожанам.