— Проблемы мусора в местах отдыха и пренебрежительное отношение горожан к природным зонам, а также труду уборщиков не теряют своей актуальности год от года, — отметили в ведомстве.

— Какая бы плохая погода ни была, работа дворников не прекращается. Вопрос чистоты является общей задачей не только для работников, но и для всех нас. Город — наш общий дом. Поэтому, любителям отдыха на свежем воздухе убедительно просим убирать за собой мусор в специальные урны, — обратились власти к горожанам.

Фото: акимат Атырау В пресс-службе акимата Атырау рассказали, что число место отдыха в городе увеличивается. Популярностью сейчас пользуется аллея семьи. Правда убирать за собой отдыхающие не спешат.Акимат приложил и фотографии, на которых видны горы мусора. При этом вдоль пешеходной дорожки стоят новые большие мусорные контейнеры. Но жители предпочитают оставлять отходы на газоне.Фото: акимат АтырауФото: акимат АтырауМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.