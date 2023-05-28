в микрорайонах Орбита-1, 2, 3, 4;

в микрорайонах Таугуль-1, 2;

в микрорайонах Мамыр-1, 4, 5, 6, 7;

в микрорайонах Алмас, Атамекен, Куаныш, Достык;

по улицам Карима, Цветочная, Ыкылас, Тойбастар, Тайбурыл, Пролетарская.

Иллюстративное фото из архива «МГ» В пресс-службе «Алматы Су» предупредили, что несколько микрорайонов города на день отключат от холодной воды. 30 мая с 9:00 до 18:00 воды не будет в жилых домах и зданиях, расположенных: