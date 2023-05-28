В Минздраве отметили, что вирус продолжает циркулировать. За сутки ни одного нового случая COVID-19 не выявили в Атырау Иллюстративное фото из архива «МГ» В начале мая ВОЗ объявила о завершении пандемии COVID-19. Она была объявлена 11 марта 2020 года. По подсчётам ВОЗ, вирус за это время унёс жизни около 20 миллионов человек. 28 мая Минздрав Казахстана сообщил, что отменены постановления главного санитарного врача страны, предусматривающие ковидные ограничения.
— Вместе с тем, информируем, что коронавирусная инфекция не исчезла, вирус продолжает циркулировать. Но учитывая относительно лёгкое течение заболевания, в последующем мониторинг заболеваемости населения будет осуществляться на постоянной основе наряду с другими вирусными инфекциями, — отметили в ведомстве.
По данным на четвёртое мая 2023 года, всего в Казахстане COVID-19 заразились 1 411 831 человек. От вируса погибли 13 848 человек.