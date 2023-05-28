На предприятии предупредили, что иначе это приведёт к аварийным отключениям, передаёт портал «Мой ГОРОД». Мусор, тряпки и бумагу не бросать в канализацию попросили уральцев в ТОО "Батыс су арнасы" Фото из архива ТОО «Батыс су арнасы» Как рассказал пресс-секретарь ТОО «Батыс су арнасы» Бауыржан Гилажев, в результате халатного отношения некоторых потребителей, участились аварийные отключения канализационных насосных станций, обеспечивающих перекачку сточных вод на очистные сооружения города.
— В связи с тем, что при устранении аварии необходимо выполнить определённые виды работ, предприятие вынуждено вводить ограничения на подачу холодной воды.  Убедительно просим жителей не бросать в канализацию мусор, тряпки, бумагу, средства личной гигиены. Вы подвергаете канализационную сеть риску засорения, что в итоге может привести к очередной аварии, и соответственно, к отключению воды, — пояснил Бауыржан Гилажев.
К слову, при устранении аварии сотрудники предприятия обнаруживают в канализации строительный мусор и трупы животных. Так, в ноябре прошлого года нашли мёртвых щенков. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.