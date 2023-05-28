По данным «Казгидромета», 29 мая в ЗКО ожидается усиление ветра. Его порывы достигнут 15-20 метров в секунду. Обиделась и прекратила связь: в Атырау нашли пропавшую 9 лет назад иностранку Иллюстративное фото из архива «МГ» По республике ожидается усиление ветра.
  • В Уральске ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +32..+34 градусов, ночью похолодает до +15..+17 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +26..+28 градусов, ночью +16..+18 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +30..+32 градусов. Ночью похолодает до +15..+17 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +26..+28  градусов, ночью опустятся до +16..+18 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +23..+25 градусов, ночью похолодает до +10..+12 градусов. Ветер до 8 метров в секунду
