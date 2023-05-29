Их повысят с первого июля. Жители Уральска вместо продуктовой корзины получат 5567 тенге Иллюстративное фото из архива «МГ» С первого июля размер социальных выплат по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца повысят на 14,5%. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр, сообщает его пресс-служба. Повышением выплаты по утрате трудоспособности планируют охватить около 92 тысяч получателей, по потере кормильца – 61 тысячу семей.
— Вместе с тем продолжилась реализация программы по повышению доходов населения до 2025 года, которая предусматривает поэтапное увеличение зарплат врачам, учителям, другим работникам бюджетной сферы и производственному персоналу, а также началось масштабирование проекта по увеличению доходов сельских жителей за счёт расширения доступа к микрокредитованию, — отмечают в ведомстве.
