— Люди, катаясь на предмете, не предназначенном для плаванья, остались в 1 500 метрах от берега. Все пятеро доставлены на берег. В медицинской помощи не нуждались, — рассказали в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

Иллюстративное фото из архива «МГ» Инцидент произошёл 28 мая на Капшагайском водохранилище. В запрещённом для купания месте сломался гидроцикл, к которому был привязан надувной диван. В последнем находились четверо взрослых и ребёнок 2013 года рождения.На родителей составили административный протокол по статье «Нарушение или невыполнение правил безопасности на водоёмах». Они должны внести в казну 17 тысяч тенге штрафа.