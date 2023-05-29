с 29 мая по 30 августа — по внутридворовой территории севернее улицы Богенбай батыра от улицы Байтурсынова до улицы Наурызбай батыра;

с 31 мая по первое августа – от улицы Расковой c переходом на улицу Есенова и далее по улице Колпаковского до здания школы-лицея №143;

с первого июня по 30 августа – по внутридворовой территории севернее улицы Шаляпина от улицы Момышулы до улицы Саина.

В ТОО «Алматинские тепловые сети» предупредили о перекрытии трёх улиц из-за плановой реконструкции.Жителям горячая вода будет подаваться по временным схемам. Горожан просят отнестись с пониманием и заранее продумать маршрут движения.