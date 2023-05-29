– Хочу отметить, что годы руководства Г.Алиева для всех нас были большой школой и остались в памяти нашего народа на всю жизнь. У каждого народа есть выдающиеся личности, сыгравшие роль спасителей в истории становления национальной свободы и независимости. Своей решимостью и несгибаемой стойкостью эти выдающиеся личности вели за собой свои народы и сыграли роль победителей в самые разные судьбоносные времена. Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев оставил яркий след в истории современного мира, как великая личность, обладавший незаурядным умом и многосторонним врожденным талантом, был мудрым государственным деятелем, – сказал Эльчин Маммадов.

– Я не раз бывал в Баку по работе и всегда восхищался его архитектурой, к которой как раз приложил свою руку Алиев будучи первым секретарем ЦК Компартии Азербайджана. Насколько творчески подходил человек к своему делу, как он любил свой город, что смог создать такую прекрасную архитектуру. Хочется также отметить, что к казахскому народу азербайджане относятся очень уважительно, и все это благодаря первому их президенту. Большой поклон тем азербайджанцам, которые сегодня вкладывают свой труд в развитие Казахстана, – отметил Гайса Капаков.

Какова роль руководителя азербайджанского народа Гейдара Алиева в установлении отношений между Азербайджаном и Казахстаном говорили на расширенной конференции, посвященной его 100-летию и 105-летию Независимости Республики Азербайджан. В здании Дома Дружбы в торжественном мероприятии приняли участие генеральный консул Республики Азербайджан в городе Актау Эльчин Маммадов, секретарь маслихата ЗКО М.Мукаев, аким района Байтерек ЗКО М.Токжанов, председатель Изберкома ЗКО Г.Капаков, представители этнокультурных объединений АНК ЗКО, руководство и сотрудники КГУ «Қоғамдық келісім» УОР акимата ЗКО, также гостями были представители азербайджанской диаспоры с городов Актау и Атырау. Участникам мероприятия был показан документальный фильм о жизненном пути и политической деятельности Гейдара Алиева, который стоял у истоков становления Республики Азербайджан.Гости вечера вспоминали о Гейдаре Алирзаевиче как о талантливом управленце и политике, чья деятельность была связана с расширением международных связей, модернизацией и совершенствованием экономики, успешной реализацией БАМа – крупнейшего инфраструктурного проекта СССР. О его компетентности в разных сферах, широком кругозоре, уме, интуиции, оперативной хватке, воле и целеустремленности и, конечно, о человеческих качествах. Что именно под руководством Г.Алиева Азербайджан добился значительных успехов в экономике и культуре. Неоценим вклад Гейдара Алиева в становление и укрепление двусторонних отношений между Казахстаном и Азербайджаном. В результате обе страны стали стратегическими партнерами, работают вместе и сотрудничают на международной арене. Именно благодаря такому стратегическому подходу между Азербайджаном и Казахстаном за все эти годы не было никаких разногласий, и страны смогли за короткий промежуток времени прийти к соглашению о правовом статусе Каспийского моря.В концертной программе выступила специально приглашенная Заслуженная артистка Азербайджана, оперная певица Гюлистан Алиева, а также артисты этнокультурных центров АНК ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.