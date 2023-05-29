работающие граждане, имеющие пенсионные накопления в ЕНПФ. Они смогут использовать часть суммы, превышающей «порог минимальной достаточности»;

состоявшиеся пенсионеры, пенсия которых составляет не менее 40% от размера ранее получаемой зарплаты. Они смогут использовать до 50% оставшейся в ЕНПФ суммы пенсионных накоплений;

граждане, уже оформившие себе пенсионный аннуитет, и имеющие ещё накопления – в пределах оставшейся в ЕНПФ суммы пенсионных накоплений.

Иллюстративное фото из архива «МГ» С первого июля пенсионерам по выслуге лет, имеющим пенсионные накопления в Едином накопительном пенсионном фонде, предоставляется право на использование всей суммы на улучшение жилищных условий или оплату лечения. Об этом сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты населения. Пенсионеры смогут обратиться в «Отбасы банк» или банки второго уровня для использования накопленных средств на улучшение жилищных условий. Для использования единовременных выплат на лечение необходимо обратиться только в «Отбасы банк». В ведомстве напомнили, что с 2021 года ЕНПФ предоставил казахстанцам право на использование части своих пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий или оплату лечения. Воспользоваться этим правом могут:Эта норма охватывает как работающих граждан, так и пенсионеров.