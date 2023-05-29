— Мы не можем оградить детей от приёма этих продуктов этим. Но неконтролируемое потреблений может вызывать не только аллергию, но и стать причиной серьёзных заболеваний — язвенный колит, болезнь Крона. Поэтому нужно брать под контроль питание детей, — подчеркнул Бауржан Искаков.

Фото с сайта pexels.com Доктор медицинских наук, профессор Казахстанско-Российского медицинского университета Бауржан Искаков на брифинге в РСК отметил, что сейчас пищевая аллергия широко распространена среди детей. Чаще всего признаки появляются после употребления сладостей и кондитерских изделий. Одну из причин, почему раньше сладкое не вызывало столь частую аллергию, профессор называет искусственные добавления. Их стали использовать почти повсеместно. Это касается аллергии и на другие продукты питания — в них также зачастую есть пищевые красители и химические добавления.По его мнению, следует ограничить красное мясо, рафинированные жиры и углеводы (жаренная пища, выпечка, снеки, соусы). В основном пища ребёнка должна состоять из клетчатки (фрукты, ягоды, овощи, крупы, злаки, бобовые, орехи).