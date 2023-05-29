не оставлять детей без присмотра,

не хранить канистры с горючими веществами в доступных для детей местах,

проводить разъяснительные беседы с детьми о том, что спички — не игрушка.

Иллюстративное фото из архива «МГ» Инцидент произошёл вечером 27 мая в селе Ташкенсаз, сообщили в пресс-службе ДЧС региона. Двое детей играли во дворе частного жилого дома. Один из них, трёхлетний мальчик зажёг спичку около канистры с бензином. Ребёнок получил термические ожоги шеи, спины, ягодицы, правого плеча второй и третьей степени. Всего обожжено 20-29% кожного покрова. Мальчик находится в реанимации. Спасатели напоминают правила безопасности: