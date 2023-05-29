– На участке №5 между постами 7-8 группа осуждённых в количестве троих человек, преодолев основное ограждение, совершили пробег. Часовой применил оружие по бежавшим осуждённым, один был убит на тропе караула. Остальным осуждённым удалось скрыться в жилых домах посёлка Зачаганск, — говорится в сообщении.

– Департамент уголовно-исполнительной системы ЗКО совместно с департаментом полиции и войсковой частью 5517 Национальной гвардии проводят тактические учения на территории Уральска. Уважаемые жители и гости города, уведомляем вас, что проводимые мероприятия являются учебными! Просим вас сохранять спокойствие, не препятствовать и подчиняться законным требованиям правоохранительных органов, — пояснили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

В WhatsApp распространяется информация о том, что сегодня, 29 мая, из мест лишения свободы совершили побег трое осуждённых. Один из которых был убит, а двое — скрылись в частном секторе посёлка Зачаганск.Также в ориентировке размещены фотографии «беглых» преступников с личной информацией. Как выяснилось, таким образом в городе проверяли готовность сил и средств силовых структур к подобным ситуациям, и ориентировка на беглецов оказалась частью легенды, а персонажи — вымышленными. Об этом сообщили в ДУИС по ЗКО.Кроме этого, стражи порядка напомнили, что неповиновение представителю закона влечёт за собой административную ответственность, а за распространение заведомо ложных сообщении предусмотрена уголовная ответственность.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.