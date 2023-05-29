«Владеть словом и быть оратором, нацеливая личный состав на главные ориентиры – важный аспект в пропагандистской работе», — отметил заместитель начальника департамента идеологической и имиджевой работы МВД полковник полиции Аскар Жетписов, особо подчеркнув роль исторических сведений в этом.

Изучать международный опыт идеологической работы, глубже исследовать историю органов внутренних дел и другие предложения были озвучены участниками круглого стола, который прошел в Алматинской академии МВД РК. Своим опытом поделились начальники управлений кадровой политики территориальных подразделений и военнослужащие, проводящую большую работу по воспитанию личного состава в духе патриотизма и преданности своему служебному долгу. Именно эти главные составляющие воспитательной работы формируют профессиональное ядро, что позволит даже в самой кризисной обстановке повести за собой личный состав к выполнению поставленных задач.Также в рабочей обстановке были обсуждены плюсы и минусы проводимой работы в сфере организации и проведения тесного взаимодействия с обществом. Эффективными диалоговыми площадками на сегодняшний день служат социальные сети, средства массовой информации, поэтому ключевое значение в организации идеологической и имиджевой работы уделяется укреплению общественного сознания через эти ресурсы. Ролики, мультипликационные проекты, кинематограф – важный рычаг в укреплении идеологии, подчеркнули участники мероприятия. Представители ведомственных учебных заведений рассказали о проектной деятельности. Внедренный Алматинской академией МВД проект «Один день в полиции» сегодня не только вышел на республиканский уровень, но и вызвал интерес и зарубежных коллег. Знакомством с работой полиции со школьной скамьи позволяет привить уважение к профессии и укреплять правовую культуру молодежи. По результатам обсуждения были выработаны конкретные предложения и дальнейшие планы по совершенствованию идеологической работы в подразделениях ОВД. «Круглый стол» прошел в рамках учебно-методических сборов, проводимых на базе академии Департаментом идеологической и имиджевой работы для начальников управлений кадровой политики региональных ДП.