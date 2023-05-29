Иллюстративное фото из архива «МГ» Тело молодого мужчины обнаружили десять дней назад. В департаменте полиции ЗКО пояснили, что он покончил жизнь самоубийством, спрыгнув с восьмого этажа одного из домов, расположенных в четвёртом микрорайоне. Тело направили в морг на судебно-медицинскую экспертизу. Факт зарегистрирован по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства». В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО отметили, что смерть мужчины наступила до приезда скорой помощи.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.