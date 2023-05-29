Тушение продолжается, передаёт портал «Мой ГОРОД».Пожар начался 25 мая на полигоне ТБО в Зачаганске. Тогда в противопожарной службе сообщили, что на территории свалки тлеет и местами горит мусор на общей площади один гектар(площадь всего полигона — 33 гектара).
— Полигон находится на балансе ТОО ICM Recycling. По состоянию на 12:00 29 мая, мусор тлеет на площади 750 квадратных метров, открытого загорания нет. На полигон подвозят и засыпают грунт по периметру горения. Общее количества завезённого грунта — 16 810 тонн, — пояснили в ведомстве.
Жители Зачаганска жалуются на запах гари в воздухе.
— Из года в год такая картина. Каждое лето пожар на полигоне, мусор загорается, а потом, мы дышим гарью неделями. Сколько всё это будет продолжаться? В этот раз наверняка нужно властям задуматься об этом. Это же ненормально,— высказалась жительница Зачаганска Асель. — Мы, к примеру, живём не так уж и близко к полигону, но стоит подуть ветру и нечем дышать.
В ведомстве дополнили, что угрозы распространения загорания нет. Тушение продолжается.
