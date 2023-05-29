— Не думаю, что Касым-Жомарт Токаев переживает по этому поводу. Но если да, то никто ж не против, чтобы у Казахстана и у других стран были такие же тесные отношения, как и у нас с Российской Федерацией. А это очень просто – в союз Беларусь – Россия надо вступать и всё, и будет ядерное оружие на всех, — заявил он в интервью в программе «Москва. Кремль. Путин».

— Я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего, Евразийский экономический союз. Что касается ядерного оружия, то оно нам не нужно, поскольку мы присоединились к Договору о нераспространении ядерного оружия и Договору о запрещении испытаний ядерного оружия. Мы остаёмся верными обязательствам в рамках этих международных документов, — сказал президент во время рабочей поездки в СКО.

Фото из архива: Акорда Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с предложением о вступлении Казахстана и других стран постсоветского пространства в союз Белоруссии и России.При этом добавил, что высказывает своё мнение, а не официальную позицию России. 29 мая Касым-Жомарт Токаев прокомментировал высказывание Лукашенко.Ранее пресс-секретарь президента Руслан Желдибай на своей странице в Facebook сообщил, что Казахстан не планирует вступать в какие-либо союзные государства.