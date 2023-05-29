Иллюстративное фото из архива «МГ» Трагедия произошла 28 мая в посёлке Щапова. По информации пресс-службы управления здравоохранения ЗКО, в областную детскую многопрофильную больницу доставили 16-летнего подростка. При осмотре он не подавал признаков жизни. В пресс-службе департамента полиции региона рассказали, что подросток скончался, не приходя в сознание. Причина смерти не называется. По подозрению в совершении преступления задержан 15-летний мальчик. Назначены экспертизы, ведётся досудебное расследование. Иную информацию в интересах следствия стражи порядка раскрывать не стали.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.