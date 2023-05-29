Генерал-майор Еламанов прошёл достойный путь офицера – гражданина, посвятив себя военному делу. Воспитал не одно поколение грамотных подчинённых, пользовался заслуженным авторитетом, являлся достойными семьянином. Руководство министерства обороны и личный состав вооружённых сил Казахстана выражают глубокое соболезнование родным и близким Уали Бисакановича в связи с безвременной утратой. Али Еламанов родился в посёлке Бударино Западно-Казахстанской области. Окончил среднюю школу в селе Джамбейты Джамбейтинского района в 1970 году (ныне Жымпиты Сырымского района). Далее окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище в 1974 году. Офицерскую службу начинал командиром парашютно-десантного взвода гвардейской воздушно-десантной дивизии в городе Ош (Кыргызстан). В последующем проходил службу в Германии в должности командира парашютно-десантного батальона. В 1985 году окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе. В 1992 году после обретения Казахстаном независимости занимал должности заместителя командира и командира гвардейской десантно-штурмовой бригады в городе Капшагай (ныне Кунаев). В 2001 году с отличием окончил Военную академию Генерального штаба вооружённых сил России. Первый командующий мобильными силами вооружённых сил Казахстана. С 2002 года командующий войсками регионального командования «Юг». В 2007 году был назначен на должность заместителя председателя комитета начальников штабов. С 2009 года являлся первым заместителем председателя комитета начальников штабов Вооружённых сил Казахстана. Награждён орденом «Данқ» II степени, и многими медалями. С 2011 года на пенсии. На заслуженном отдыхе продолжал трудиться. Руководил военной кафедрой Евразийского национального университета имени Льва Гумилева.