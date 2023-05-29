Единое национальное тестирование началось 18 мая и продлится до пятого июля,  передаёт портал «Мой ГОРОД». 94 гранта для поступающих в вузы выделил акимат ЗКО Иллюстративное фото из архива «МГ» В управлении образования сообщили, что в этом году 11-й класс заканчивают 5 786 выпускников. Из них 254 учащихся претендуют на «Алтын белги», 247 учеников — на аттестат с отличием. В Уральском центре регионального тестирования Ustudy рассказали, что с 18 мая по пятого июля экзамен сдают по два потока в день. Более 40 тысяч человек сдали тестирование с момента старта основного ЕНТ. Директор центра национального тестирования Руслан Емелбаев рассказал, что по республике было принято около 305 тысяч заявлений с учётом двух попыток. Из них 75% сдающих ЕНТ на казахском языке, 25% – на  русском языке, 243 человека – сдают на английском языке.
– Пороговый балл с начала проведения тестирования набрали около 76% абитуриентов. Средний балл по республике – 68, максимальный – 137 баллов. За первую неделю в ЕНТ приняло участие 108 абитуриентов с определёнными образовательными потребностями. Также из-за попытки проноса запрещённых предметов 50 абитуриентов лишились возможности сдать экзамен. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 39 человек, их результаты также аннулированы, – говорит Руслан Емелбаев.
Напомним что, на ЕНТ запрещено приносить с собой всё, кроме удостоверения личности, ручки, воды и шоколада.