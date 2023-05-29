Он возглавил ТОО «Алматинские тепловые сети». Чиновника от образования оштрафовали в ЗКО Иллюстративное фото из архива «МГ» Генеральным директором ТОО «Алматинские тепловые сети» назначен Алтай Рахимбетов. Об этом сообщили в пресс-службе акимата города. Алтай Рахимбетов родился в 1973 году. Окончил Усть-Каменогорский энергетический техникум, Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт по специальности теплогазоснабжение, вентиляция, охрана воздушного бассейна. Свою трудовую деятельность начал в 1995 году в качестве специалиста первой категории отдела лабораторно-аналитического контроля Алматинского городского управления экологии и биоресурсов. В разные годы работал в структурных подразделениях управлений экологии, охраны окружающей среды, природных ресурсов и регулирования природопользования. С 2015 по 2018 год занимал должность акима Ауэзовского района. До текущего назначения работал акимом Бостандыкского района. 19 мая стало известно, что сменились акимы Бостандыкского, Алмалинского, Наурызбайского и Ауэзовского районов. Экс-аким Ауэзовского района возглавил управление городских активов Алматы. Предыдущего директора ТОО «Алматинские тепловые сети» осудили за коррупцию. Он и двое его подчинённых получили 16 млн тенге от предпринимателя за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и перечисление денег по договорам о проведении реконструкции тепловых сетей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.