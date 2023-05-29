Рекордсмены против Особенного! Кто выиграет финал Лиги Европы Первый футбольный еврокубковый финал пройдёт в ночь на 1 июня. В решающем матче Лиги Европы встретятся испанская «Севилья» и итальянская «Рома». Букмекерская контора Tennisi.kz предлагает почти равные коэффициенты на основное время этого матча. На победу «Севильи» у Tennisi.kz коэффициент 2.62, на ничью – 2.98, а на победу «Ромы» — 2.96. Победа «Севильи» с учётом дополнительного времени или серии пенальти оценивается коэффициентом 1.80, а «Ромы» — 2.01. С шестью победами в Лиге Европы «Севилья» — рекордсмен турнира. Испанский клуб выигрывал трофей в 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 и 2020 годах. «Рома» никогда не выигрывала Лигу Европы, но играла в финале в 1991 году, а в прошлом году стала победительницей Лиги конференций. При этом тренер римлян Жозе Моуринью, которого называют «Особенным», выиграл все шесть своих еврокубковых финалов: у него две Лиги чемпионов, две Лиги Европы и одна Лига конференций. Финал «Севилья» — «Рома» пройдёт на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште и начнётся в 1:00 по астанинскому времени. В прямом эфире его покажет Qazsport. Самые нескучные ставки на еврокубковые финалы ждут вас на сайте и в приложениях Tennisi.kz. Теннисирующая линия доступна здесь. Лицензия №21029001, выдана 12.10.2021 г. КИТ МКС Республики Казахстан. Фото: организаторы турнира